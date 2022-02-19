نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت

السبت 19/فبراير/2022 - 01:01 م

تنشر البوابة نيوز، أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت، الموافق 19 فبراير 2022؛ وإلى نص النشرة:

"التعاون الدولى" تستعرض سبل تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى جهود تمكين المرأة

https://www.albawabhnews.com/4526869

الضرائب: استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبى والحد من الاقتصاد غير الرسمي

https://www.albawabhnews.com/4526910

شباب الأعمال" تطلب تأجيل قرار المركزي والدعوة لحوار مجتمعي بشأن العمليات الاستیرادیة

https://www.albawabhnews.com/4526990

وزير المالية: توسيع قاعدة المستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات

https://www.albawabhnews.com/4526913