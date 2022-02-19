نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت

تنشر البوابة نيوز، أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت، الموافق 19 فبراير 2022؛ وإلى نص النشرة:
"التعاون الدولى" تستعرض سبل تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى جهود تمكين المرأة
https://www.albawabhnews.com/4526869
الضرائب: استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبى والحد من الاقتصاد غير الرسمي
https://www.albawabhnews.com/4526910
شباب الأعمال" تطلب تأجيل قرار المركزي والدعوة لحوار مجتمعي بشأن العمليات الاستیرادیة
https://www.albawabhnews.com/4526990
وزير المالية: توسيع قاعدة المستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات
https://www.albawabhnews.com/4526913