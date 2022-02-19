ضبط مصنع لإنتاج الخل من مواد مجهولة المصدر بالوايلي

السبت 19/فبراير/2022 - 12:13 م

نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط كمية من خل الطعام مجهول المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالوايلي.



تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع خل طعام - كائن بدائرة قسم شرطة الوايلي لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وقيامه بتعبئة خل طعام مجهول المصدر وغير مصحوب بأية بيانات تدل على مصدره بقصد طرحه بالأسواق.

عثر بداخل المصنع على (1,300 لتر خل طعام "مجهول المصدر غير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدره" -5000 ملصق- 900 زجاجة فارغة معدة للتعبئة، بمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الخل مستخدماً علامة تجارية غير مسجلة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.