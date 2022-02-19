التعليم: مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالجيزة تضم تخصصات متعددة لأول مرة

السبت 19/فبراير/2022 - 11:47 ص

كشف الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون مشترك لإطلاق مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة جيزة متخصصة في مجال التطوير العقاري والصناعي والسياحي.

وقال بصيلة في مداخلة هاتفية برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "لأول مرة ننشئ مدرسة بتخصصات متعددة، ففي الماضي كان الأمر يقتصر على قطاع معين مثل السياحة أو الزراعة أو الفندقة أو الصناعة، لكن هذه المدرسة ستجمع بين تخصصات مختلفة من حيث البنية التحتية والتشطيبات الخارجية وكل ما يهم أعمال الإنشاءات في المدن والقرى والنجوع بالإضافة إلى التخصصات الفندقية في عمليات الطبخ وغيرها".

وأضاف مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنّ هذه المدارس ستشهد إطلاق أنشطة اقتصادية مهمة جدا ستقدم الفائدة للطلاب والمدرسين الذين سيدرسون طبقا لهذه النوعية بالمدارس، وهي مدرسة ثانوية ولم يتم تحديد المجموع، لأننا نعرف على وجه التحديد نتائج المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2022- 2023 وعندما تظهر النتيجة في نهاية يونيو المقبل سنحدد الحد الأدنى.