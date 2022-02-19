الأرصاد: استقرار الحالة الجوية من الأحد إلى الثلاثاء

السبت 19/فبراير/2022 - 11:22 ص

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد منذ أمس الجمعة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وكانت محافظات شمال الصعيد والبحر الأحمر وسيناء أكثر المحافظات تأثرا بها.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: "من المتوقع أن يشهد اليوم ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وستنضم إلى فرص الأمطار محافظات شمال البلاد، وأمطار اليوم ستكون متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وبعض المناطق ن مدن القناة".

وتابعت، أن الأمطار قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد، وستكون أمطار اليوم خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من محافظات الوجه البحري وستمتد إلى القاهرة الكبرى، وستكون الأمطار على فترات متقطعة مع نشاط للرياح على المناطق كافة وقد يكون مثيرا لبعض الرمال والأتربة وبخاصة على بعض المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأشارت، إلى أن درجات الحرارة اليوم ستنخفض عن الأمس ومن المتوقع أن يكون طقس اليوم باردا في فترة النهار وشديد البرودة ليلا وبخاصة مع نشاط الرياح الذي سيؤدي إلى زيادة الإحساس بإنخفاض درجات الحرارة.

ولفتت، إلى أن الأمطار ستنحسر بداية من صباح الغد على سيناء والبحر الأحمر ويبدأ استقرار في الحالة الجوية على باقي قطاعات الجمهورية وتعود الشبورة المائية مرة أخرى وستكون الأجواء مستقرة حتى يوم الثلاثاء المقبل.