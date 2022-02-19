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السبت 19 فبراير 2022
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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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حوادث وقضايا

تشريح جثة شاب سوداني لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق السابع

ارشيفيه
ارشيفيه
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أمرت نيابة السلام اليوم السبت تشريح جثة شاب سودانى الجنسية لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق السابع بأحد العقارات السكنية فى مدينة السلام، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة .


وكشفت التحقيقات أن المتوفي اعتاد تعاطي المواد الكحولية ويوم الواقعة احتسي كميات كبيرة ولم يستطع السيطرة على نفسه فاختل توازنه وسقط من الطابق السابع .


كان قسم شرطة السلام أول، تلقى بلاغا من الأهالي  يفيد بسقوط شاب من الطابق السابع بأحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة شاب سودانى الجنسية إثر إصابته بكسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقله الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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العثور على جثة شاب مدينة السلام أختل توازنه قسم شرطة السلام