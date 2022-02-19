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السبت 19 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 19 فبراير 2022

دولار
دولار
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استقر سعر صرف الدولار في بداية تعاملات اليوم السبت 19 فبراير 2022 ، وسجل أعلى سعر له في البنوك التالية: (أبو ظبي الإسلامي – الاستثمار العربي – الأهلي الكويتي) عند مستوى 15.68 جنيهًا للشراء، و15.76 جنيهًا للبيع.

وسجل أقل سعر لصرف الدولار في البنوك التالية: (الأهلي المصري – مصر) عند مستوى 15.64 جنيهًا للشراء، و15.74 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.6 جنيه للشراء.15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء.15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى “cib”

15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.

 

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