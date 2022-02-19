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السبت 19 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 19 فبراير 2022

عملات
عملات
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استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية، فى بداية تعاملات اليوم السبت  وفقًا للبنك المركزي المصري، فعلى صعيد العملات الأجنبية، استقر سعر الدولار ليسجل 15.66 جنيهًا للشراء، و15.75 جنيهًا للبيع، وسعر اليورو ليسجل 17.80 جنيهًا للشراء، 17.92 جنيهًا للبيع، وجاء سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 21.32 جنيهًا للشراء، 21.46 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر اليوان الصيني ليسجل 2.47 جنيهًا للشراء، و2.48 جنيهًا للبيع، وسعر الفرنك السويسري ليسجل 17.00 جنيهًا للشراء، 17.11 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر 100 ين الياباني ليسجل 13.61 جنيهًا للشراء، 13.70 جنيهًا للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، واستقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.17 جنيهًا للشراء، و4.19 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل 51.71 جنيهًا للشراء، 52.17 جنيهًا للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.26 جنيهًا للشراء، و4.29 جنيهًا للبيع.

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دولار سعر الدولار أسعار العملات الأجنبية الجنيه الإسترليني العملات العربية