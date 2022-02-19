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السبت 19 فبراير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 19 فبراير 2022

ارشيفية
ارشيفية
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استقرت  أسعار الذهب في  بداية تعاملات اليوم تعاملات اليوم السبت بعدما ارتفعت الخميس الماضي بقيمة 10 جنيهات خلال التداولات الصباحية، على خلفية ارتفاع السعر العالمي للمعدن الأصفر لمستويات 1890 دولار، مقابل سعر بلغ 1872 دولار بالتعاملات أمس، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في مصر، وجاءت قفزة الذهب بسبب استمرار التوتر في أوكرانيا وكذلك صعود كبير في مؤشرات التضخم.

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 18  709 جنيهات، وعيار 21 سجل 827 جنيها.

كما بلغ سعر الذهب عيار 24  945 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 6616 جنيها، والاوقية، 29.032الف جنيه.

وقررت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المعنية بوضع السياسات بعد الجلسة التي استمرت يومين أنها لن ترفع أسعار الفائدة حتى الآن ولكنها أشارت بقوة إلى أن الارتفاع في الطريق في أقرب وقت في مارس.

وعلى الرغم من النغمة التي تبدو متشددة ، قلصت الأسهم الخسائر بعد صدور المحضر، وفق ما نقلته بعض وكالات الانباء العالمية.

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الذهب اليوم السبت الذهب في مصر عيار 24 عيار 18