بالفيديو.. نشاط السيسي في ختام القمة الأفريقية الأوروبية

الجمعة 18/فبراير/2022 - 10:26 م

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القاهرة عقب المشاركة في القمة الأفريقية / الأوروبية ببروكسل.

كان الرئيس السيسي قد شارك في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي عقدت على مدار يومي ١٧ و١٨ فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي".

عقدت القمة الأفريقية / الأوروبية هذا العام تحت عنوان "أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى ٢٠٣٠"، حيث عقدت أولى دوراتها في القاهرة عام 2000، وشهدت تأسيس آليات المشاركة بين الجانبين من خلال "خطة عمل القاهرة"، أخذًا في الاعتبار أن الجانب الأوروبي يعد من أبرز الشركاء الدوليين الذين يحرص الاتحاد الأفريقي على تعزيز أواصر العلاقات معه لاسيما فيما يتعلق بملفات التنمية وصون السلم والأمن الدوليين، فضلًا عن التشاور المستمر بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.