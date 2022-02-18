بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 18/فبراير/2022 - 01:21 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم إلى جوار الأهلي والهلال فريقا صنداونز الجنوب إفريقي والمريخ السوداني.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الجمعة وكانت مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية وشهدت أجواء ما قبل المباراة تهديدات لفريق الأهلي من جانب جماهير الهلال وهو ما جعل الاتحاد الأفريقي كاف يعلن إقامة المباراة بدون جماهير وهو ما أثار غضب إدارة النادي السوداني واتهمت مسؤولي الكاف بمجاملة الأهلي.

ويدخل موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي مباراة اليوم ضد الهلال السوداني بتشكيل مكون من علي لطفي لحراسة المرمى وخط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

وفي خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج.

بينما يقود خط الهجوم: أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا