أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 18 فبراير 2022

الجمعة 18/فبراير/2022 - 08:37 ص

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية، فى بداية تعاملات اليوم الجمعة على نفس أسعار أمس الخميس وفقًا للبنك المركزي المصري.

فعلى صعيد العملات الأجنبية، استقر سعر الدولار ليسجل 15.66 جنيهًا للشراء، و15.75 جنيهًا للبيع، وسعر اليورو ليسجل 17.80 جنيهًا للشراء، 17.92 جنيهًا للبيع، وجاء سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 21.32 جنيهًا للشراء، 21.46 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر اليوان الصيني ليسجل 2.47 جنيهًا للشراء، و2.48 جنيهًا للبيع، وسعر الفرنك السويسري ليسجل 17.00 جنيهًا للشراء، 17.11 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر 100 ين الياباني ليسجل 13.61 جنيهًا للشراء، 13.70 جنيهًا للبيع.