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الجمعة 18 فبراير 2022
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العالم

دول أوروبية تهدد روسيا بـ"عواقب وخيمة" حال غزت أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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  هددت ألمانيا وفرنسا وعدة دول أوروبية أخرى روسيا بعواقب وخيمة حال غزت أوكرانيا.

وفي أعقاب جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس، أصدرت ألمانيا وفرنسا مع إستونيا والنرويج وألبانيا ووفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة بيانًا مشتركًا، جاء فيه "نؤكد أن أي اعتداء عسكري آخر لروسيا على أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وتكاليف لا مثيل لها".

وأعربت الدول الموقعة على البيان عن قلقها حيال حشد روسيا قوات على الحدود مع أوكرانيا.

وقالت السفيرة الألمانية لدى الأمم المتحدة، انتيه ليندرتزه خلال الجلسة:" ليس من الممكن إلا اعتبار هذا تهديدًا أو استعدادًا لهجوم... نحن نأسف لأن روسيا لم تقدم حتى الآن تفسيرًا مُرضيًا لهذه الأعمال".

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم لبحث تطبيق اتفاقية مينسك التي يوافق اليوم الذكرى السابعة لتوقيعها في عاصمة بيلاروسيا عام 2015.

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