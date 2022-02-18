"بلومبيرج": دول الاتحاد الأوروبي تناقش استثناء قطاع الطاقة من العقوبات ضد روسيا

الجمعة 18/فبراير/2022 - 02:26 ص

أفادت وكالة "بلومبيرج" نقلا عن مصادر مطلعة بأن دول الاتحاد الأوروبي تناقش استثناء قطاع الطاقة من العقوبات التي تستعد لفرضها على روسيا في حال التصعيد حول أوكرانيا.

وقالت المصادر إن حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي تبحث مع الشركاء الأوروبيين تخفيف تأثير العقوبات على القطاعات الأساسية للاقتصاد الإيطالي، بما في ذلك منح إعفاءات لشركات الطاقة.

وحسب المصادر، فإن روما وجهت إلى المفوضية الأوروبية رسالة غير رسمية، أعربت فيها عن مخاوفها بشأن تأثير العقوبات ضد روسيا على الاقتصاد الإيطالي.

وتشير مصادر "بلومبيرج" إلى أن إيطاليا وألمانيا تسعيان لحماية القطاع المصرفي في البلدين من تأثير العقوبات.

واقترحت إيطاليا فرض عقوبات على أفراد محددين من روسيا، بدلا من عقوبات شاملة ضد قطاعات من الاقتصاد الروسي، وطلبت من المفوضية الأوروبية وضع آلية لتقديم تعويضات للدول الأوروبية مقابل الخسائر التي قد تتكبدها في حال فرض العقوبات على روسيا.