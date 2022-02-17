اقرأ غدًا في «البوابة».. الشيخ جراح رمز الصمود.. اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تتواصل ضد الفلسطينيين

الخميس 17/فبراير/2022 - 09:36 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 18 فبراير 2022، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الشيخ جراح رمز الصمود.. اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تتواصل ضد الفلسطينيين

مصر تدين محاولات تهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح: ممارسات استفزازية واعتداءات

غدا.. أحمد يوسف في السوربون.. مدير "سيمو" يحاضر في احتفالية مرور 200 عام على فك رموز الهيروغليفية

مدبولي: لن نسمح بعودة الاعتداءات على الأراضي الزراعية

الرئيس يشارك في القمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل

رئيس وزراء بلجيكا لـ"السيسي": حريصون على تعزيز الشراكة وتشجيع الشركات على زيادة العمل في مصر

الكهرباء.. زيادة قدرة الربط الكهربائي مع السودان.. ومنح تدريبية للأشقاء

السياحة.. كارنيه بـ400 جنيه سنويا لدخول جميع متاحف مصر

الإسكان.. تنفيذ 14 مشروعا لتطوير موقع "التجلي الأعظم"

الزراعة.. لا نستورد طيورا حية من الهند