سعر الدولار مساء اليوم الخميس 17 فبراير 2022

الخميس 17/فبراير/2022 - 07:40 م

استقر سعر الدولار ، مقابل الجنيه، مساء تعاملات اليوم الخميس 17 فبراير 2022، في تعاملات البنك المركزي والبنوك التجارية، ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصري.

وبلغ متوسط سعر الدولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، استقر سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي، مسجلا 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك القاهرة، 15.66 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 15.76 جنيهًا،

وسجل سعر الدولار اليوم، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 15.68 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 15.76 جنيهًا .

وسجل سعر الدولار الامريكي اليوم في البنك العربي الإفريقي، 15.66 جنيهًا للشراء، و15.76 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم، في بنك الإسكندرية 15.65 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 15.75 جنيهًا.