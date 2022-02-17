الحملة القومية للقمح بالقليوبية: 1.2 مليون فدان تزرع بالمصاطب

الخميس 17/فبراير/2022 - 02:27 م

قال الدكتور خالد جاد رئيس الحملة القومية للقمح في محافظة القليوبية، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تتبنى سياسة فيما يتعلق بإنتاج الأصناف الحديثة عالية الإنتاج والمقاومة للأمراض وذلك في الأراضي الجديدة.

وأضاف جاد خلال لقاء مع مراسلة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية،انه "تم تدشين حملة قومية للنهوض لتقليل الفقد في المحصول وزيادة إنتاجيته وتقليل استهلاك المياه".

وتابع رئيس الحملة القومية للقمح في محافظة القليوبية، أن الحملة القومية للقمح تهدف إلى زراعة القمح على المصاطب وهو ما يوفر أكثر من 40% و50% من التقاوي المضافة، وتقلل المياه المستهلكة بنسبة تصل إلى 25%.

وأشار خالد جاد، إلى أن محافظة القليوبية تحتوي على 180 حقل إرشادي، ويتم دعم المزارع بأحدث التقاوي عالية الإنتاج ومقاومة للأمراض وتتحمل التغيرات المناخية، موضحًا ان المحافظة تشهد زراعة 1.2 مليون فدان بنظام المصاطب نتيجة ناجح الحملة القومية للقمح التي بدأت منذ 10 سنوات.

ونوه ، إلى أن كل قرية من قرى المحافظة بها حقل نموذجي، كما يتم تنظيم مدارس حقلية وندوات إرشادية وأيام حصاد حتى يجرب المزارعون هذه الطريقة عن كثب.