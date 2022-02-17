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الخميس 17 فبراير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في الإمارات.. تسجيل 957 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الإمارات خلال الساعات الـ 24 الماضية، 957 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2,538 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الحالات المسجلة بلغ 871,315 حالة، كما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 808,824 حالة، فيما بلغت الوفيات 2,289 وفاة.

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