كورونا في الإمارات.. تسجيل 957 إصابة جديدة

الخميس 17/فبراير/2022 - 03:54 ص

سجلت الإمارات خلال الساعات الـ 24 الماضية، 957 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2,538 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الحالات المسجلة بلغ 871,315 حالة، كما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 808,824 حالة، فيما بلغت الوفيات 2,289 وفاة.