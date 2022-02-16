الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا.. والصغرى 10

الأربعاء 16/فبراير/2022 - 11:23 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الخميس نهارًا معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية مائلا للدفء على شمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بينما يكون الطقس ليلا شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة

ووسط سيناء وشمال الصعيد - أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 20 10

الإسكندرية 18 11

وادى النطرون 19 11

طنطا 20 10

شبين الكوم 20 10

دمنهور 18 10

بلطيم 19 11

مطروح 18 11

السلوم 17 11

سيوة 19 06

بورسعيد 18 11

دمياط 18 10

الزقازيق 20 10

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 20 10

السويس 20 10

العريش 18 11

رفح 18 10

رأس سدر 20 10

نخل 17 08

نويبع 22 16

طابا 21 14

كاترين 16 04

الطور 20 10

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 24 16

مرسى علم 22 12

الفيوم 20 09

بنى سويف 20 08

المنيا 20 07

أسيوط 21 07

سوهاج 21 08

قنا 22 09

الأقصر 23 10

أسوان 25 11

إدفو 25 11

أبوسمبل 24 11

الوادى الجديد 22 08

شلاتين 24 12

أبو رماد 24 12

حلايب 22 12

رأس حدربة 22 12



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 31 20

المدينة 28 15

الرياض 24 13

المنامة 22 17

أبوظبى 24 14

الدوحة 26 16

الكويت 24 11

دمشق 15 04

بيروت 17 14

عمان 16 07

القدس 14 05

غزة 17 11

بغداد 22 10

مسقط 25 20

صنعاء 26 10

الخرطوم 33 17

طرابلس 15 13

تونس 18 13

الجزائر 17 04

الرباط 21 08

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

انقرة 09 03-

اسطنبول 12 08

اسلام اباد 20 09

نيودلهى 24 13

جاكرتا 30 24

بكين 01 06-

كوالالمبور 33 24

طوكيو 07 03

اثينا 14 06

روما 16 04

باريس 13 09

مدريد 18 00

برلين 08 04

لندن 11 07

مونتريال 07 07-

موسكو 04 03

نيويورك 17 11

واشنطن 20 14

نواكشوط 30 18

أديس أبابا 27 11