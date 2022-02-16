إيمان البرديني تشارك في مسلسل "بابلو" مع سوسن بدر

الأربعاء 16/فبراير/2022 - 08:41 م

تشارك الفنانة إيمان البرديني، في مسلسل "بابلو"، مع الفنانة سوسن بدر المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل ٢٠٢٢ .

وبدأت الفنانة سوسن بدر أمس الثلاثاء، تصوير بعض مشاهدها في العمل، التي تجسد فيه شخصية والدة الفنانة نجلاء بدر، وتعيش فى حارة شعبية، وتمر بالعديد من المواقف مع أسرتها وأهل المنطقة التي تعيش فيها فى إطار اجتماعى. وتجسد إيمان البرديني دور فتاة من أهالي الحارة، التي تعيش فيها سوين بدر، وتقف بجانبها في بعض الأزمات التي تتعرض لها.

ومسلسل "بابلو" تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويلقي الضوء على العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام. والعمل بطولة حسن الرداد، وأروى جودة، ونجلاء بدر، وسوسن بدر، ومصطفى فهمي، وسلوى عثمان، ونهى عابدين، ومن تأليف السيناريست حسن دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.