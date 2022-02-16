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الأربعاء 16 فبراير 2022
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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

ليفربول وانتر ميلان
ليفربول وانتر ميلان
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة ليفربول ضد إنتر ميلان في ذهاب دور ال ١٦ لدوري أبطال أوروبا ويواجه ليفربول العملاق الإيطالي على ملعبه سان سيرو في إيطاليا مساء اليوم الأربعاء من أجل عودة رفاق النجم المصري محمد صلاح لمنصة التتويج الأوروبية. 

موعد مشاهدة مباراة ليفربول ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ويواجه يورجن كلوب المدير الفني الألماني لليفربول في مباراة اليوم ضد إنتر ميلان واحدة من أصعب محطات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والتي نجح ليفربول بقيادة صلاح في احراز اللقب عام ٢٠١٨.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم ضد إنتر ميلان بتشكيل مكون من في حراسة المرمى: أليسون بيكر خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون وخط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو – تياجو ألكانتارا وفي خط الهجوم: محمد صلاح – روبرتو فيرمينو - ساديو ماني

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 

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