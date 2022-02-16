نواب ونائبات قادمات: القمة الأفريقية الأوروبية تهتم بملفات عديدة

الأربعاء 16/فبراير/2022 - 08:36 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن القمة الأفريقية الأوروبية في بلجيكا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي تشهد مناقشة تعزيز التعاون في العديد من المجالات، بينها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأضافت في بيان اليوم أن القمة تهتم بالجانب الاجتماعي، كملف الصحة والتعليم، خاصة في ظل جائحة كورونا، موضحا أن القوى الأوروبية تركز على ملفات الطاقة والمناخ والزراعة.

وأكدت وجود رؤية مشترك بين مصر وبلجيكا وعدد من الدول الأوروبية، فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب، والاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.



وأشارت إلى أن الدور الأوروبي في أفريقيا يتمثل في الاتحاد الأوروبي وبعض الدول المتواجدة بمنطقة الساحل.