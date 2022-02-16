حورس 2022.. بطولة دولية مصرية لعظماء العالم فى الرياضيات الذهنية

الأربعاء 16/فبراير/2022 - 04:53 م

انطلقت انطلقت فعاليات بطولة حورس الدولية للرياضيات الذهنية بتنظيم مصري كامل فى نسختها الرابعة والتي أقيمت بالمدنية الإماراتية دبي بحضور منتخبات 13 دولية من مختلف دول العالم.

البطولة نظمهت تحت إشراف منظمات دولية متعددة على رأسها ساما جولوبال وباما جلوبال والمعنيات بتطوير علم الرياضيات الذهنية وبرامجها على مستوى العالم، وشارك بالبطولة أكثر من 300 طالبا تتراوج أعمارهم بين 6 سنوات و12 سنة، يمثلون20 فريقا من 13 دولة مختلفة منها السويد وهولندا ورومانيا وبلغاريا وأوزباكستان ونيبال.

كما شهدت البطولة مشاركة عربية قوية، حيث شارك بالبطولة فرق عربية تمثل دول السعودية والامارات والجزائر والمغرب واليمن، إضافة إلى مشاركة الفريق المصري، تنافسوا جميعهم على لقب حورس 2022 فى العمليات الحسابية السريعة.

وتصدرت الفرق العربية منصات التتويج بالمسابقة حيث فازت منتخبات مصر والسعودية والامارات والجزائر بالعديد من الجوائز الأولى بالمسابقة، وسط حضور إعلامي ودولي واسع.

من جانبه قال الخبير في مجال التدريب طارق ابراهيم - ( المنظم للبطولة ) أن بطولة حورس الدولية للرياضيات الذهنية «حورس 2022» تم تنظيمها بأيادي مصرية100% لنثبت للعالم قدرات المصريين فى تنظيم المحافل والبطولات الدولية حتى وان أقيمت خارج البلاد، معربا عن سعادته البالغة بالإشادات التي تلقتها الشركة بتنظيم الحدث بالشكل الذي يليق بالحضور.

وأكد طارق حسين ان الهدف الرئيسي من تنظيم البطولة هو رفع روح التنافس والتحدي لدى الأطفال من مختلف دول العالم وخاصة الأطفال المصريين، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية علم الرياضيات الذهنية فى حياة البشر وتطوير كافة مناحي الحياة.

وأشار إلى أن من أهم هداف البطولة هو دعم مبادئ التواصل والتكامل الثقافي والمجتمعي بين شعبو العالم، حيث استهدفت البطولة جمع منتخبات العالم تحت قبة واحدة فى محاولة للدمج بين أطفال العالم وصناعة ملتقى فكري وتوعوي بين الاطفال فى ظل جائحة كروونا التي أبعدت الحدود والمسافات بين الأمم والشعوب.

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