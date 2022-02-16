جوجل تمنح قبلة الحياة لأجهزة الكمبيوتر القديمة

الأربعاء 16/فبراير/2022 - 01:16 م

منحت عملاق التكنولوجيا الأمريكية "جوجل" قبلة الحياة لأجهزة الكمبيوتر القديمة بعدما اعلنت عن إصدار جديد من نظام التشغيل "Chrome OS" المسمى "Chrome OS Flex"، وتم تصميم نظام التشغيل لأجهزة الكمبيوتر القديمة التي تعمل أصلاً على "Windows" أو "MacOS".

وأوضحت "جوجل"، يمكن أن يعمل "OS Flex" بشكل فعال على أجهزة الكمبيوتر حتى عمر 13 عامًا ، و للقيام بذلك، تحتاج إلى استبدال تقنية "Windows" أو "macOS" القديمة بنظام التشغيل هذا، والذي تم تحسينه خصيصا للأجهزة الضعيفة.

ويعد منشئ المحتوى بأن "OS Flex" يشبه "Chrome OS" ويستند إلى نفس الشفرة المصدرية "الكود". ومع ذلك، قد يعتمد توفر بعض الميزات على الكمبيوتر المثبت عليه نظام التشغيل.