اتحاد بنوك مصر يقدم دورة تدريبية في «معايير المراجعة الداخلية الدولية»

الأربعاء 16/فبراير/2022 - 11:26 ص

يقدم اتحاد بنوك مصر، دورة تدريبية في معايير المراجعة الداخلية الدولية الصادرة من المعهد الأمريكي للمراجعين الداخليين، وهي موجه لكافة العاملين بقطاع المراجعة الداخلية والتفتيش.

موضوع الدورة هو التعريف بآخر مستجدات معايير المراجعة الداخلية الدولية وكذلك ميثاق عمل المراجعين الداخليين، وكيفية استخدام الميثاق والمعايير في نطاق أعمال المراجعة الداخلية.

توجه الدورة لكافة العاملين بقطاع المراجعة الداخلية والتفتيش.

أهمية الدورة:

نظراً للاهتمام المتزايد من مجالس إدارات البنوك ولجان المراجعة وكذلك البنك المركزي المصري لدور المراجعة الداخلية في تقييم وتحسين نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة.

فإنه من الضروري القيام بأعمال المراجعة الداخلية طبقًا لمعايير دولية معتمدة، والتزام المراجعين الداخليين بميثاق عمل وأخلاق معتمد.

برنامج الدورة:

معايير السمات للمراجعة الداخلية Attribute Standards

معايير الأداء للمراجعة الداخلية Performance Standards

ميثاق أخلاق المراجعة الداخليةCode of Ethics

موعد الدورة:

تعقد الدورة على مدار ثلاثة أيام متتاليية خلال الفترة من الاحد 6 مارس 2022 حتى الثلاثاء 8 مارس 2022 (من الساعة 5.30 مساء حتى الساعة 8.30 مساء.

مكان الانعقاد: ONLINE

المحاضر:

محمد رشاد الشناوي رئيس قطاع المراجعة الداخلية والتفتيش- بنك الكويت الوطني وحاصل على العديد من الشهادات العلمية في مجال المراجعة والإدارة.

يمتلك خبرة عشرين عامًا في مجالات المراجعة الداخلية والتفتيش والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة.

وتتضمن خبراته الرئيسية العمل لدى مؤسسات دولية في مجال البنوك والمراجعة:

مكتب حازم حسن KPMG

البنك الأهلي سوسيتيه جنرال ( حاليًا QNB )

بنك بي ان بي باريبا ( حاليًا ENBD)