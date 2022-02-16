ميليشيات الشباب تشن هجمات إرهابية في محافظة بنادر الصومالية

الأربعاء 16/فبراير/2022 - 10:38 ص

قال المتحدث باسم قوات الشرطة الصومالية عبد الفتاح آدم حسن، إن مقاتلي مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة شنوا هجمات إرهابية في بعض مديريات محافظة بنادر الليلة الماضية.

وأوضح المتحدث في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم الأربعاء، أن سيارة مفخخة انفجرت في حي دار السلام بمقديشو،مما أسفر عن مقتل امرأتين وإصابة 16 مدنيا وإصابة ثلاثة جنود حكوميين.

و أشار إلى أن الإرهابيين نفذوا هجمات بالقنابل وهجمات مباشرة على مركز شرطة مديرية كحدا، لكن القوات الصومالية المتواجدة في المركز صدت الهجوم، مضيفا أن الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم فروا إلى محافظة شبيلي السفلى، مشيرا إلى أن قوات الشرطة مازالت تتعقبهم للقبض عليهم.