كورونا في السودان.. تسجيل 34 إصابة جديدة

الأربعاء 16/فبراير/2022 - 12:15 ص

سجلت السودان خلال الساعات الـ24 الماضية, 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, و15 وفاة، و198 حالة تعاف.

وأفادت وزارة الصحة السودانية, أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة بلغ 59631 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 3831 وفاة, مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 51437 حالة.