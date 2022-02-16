كورونا في الجزائر.. تسجيل 405 إصابات جديدة

الأربعاء 16/فبراير/2022 - 04:01 م

سجلت الجزائر 405 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و9 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 262044، فيما بلغ مجموع الوفيات 6739.