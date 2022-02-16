سجلت الجزائر 405 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و9 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 262044، فيما بلغ مجموع الوفيات 6739.
بوابة العرب
كورونا في الجزائر.. تسجيل 405 إصابات جديدة
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سجلت الجزائر 405 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و9 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
سجلت الجزائر 405 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و9 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.