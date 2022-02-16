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الأربعاء 16 فبراير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في الجزائر.. تسجيل 405 إصابات جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الجزائر 405 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و9 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 262044، فيما بلغ مجموع الوفيات 6739.

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