صوت الناس.."إيرينى فوزى" تناشد رئيس الوزراء عودتها إلى عملها بـ"تعليم القاهرة"

الثلاثاء 15/فبراير/2022 - 05:52 م

وصلت رسالة لـ«صوت الناس» من إيرينى فوزى نظير جرجس، تقول فيها » أعمل بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بإدارة الاتصال السياسى منذ ٢٠١٧ حتى ٢٠٢١ وفوجئت بمدير الشئون المالية والإدارية بالمديرية قد أصدرت أمرا تعسفيا بنقلى من ديوان المديرية إلى إدارة منشأة ناصر التعليمية دون إبداء أى أسباب جوهرية لنقلى، مع العلم أن تقارير الكفاءة ممتازة على مدى سنوات عملى، كما أننى لم أتعرض لأى جزاءات ولم يتم التحقيق معى فى أى واقعة تستدعى نقلى. وبالتظلم لمحافظ القاهرة، جاء رأى المستشار القانونى: أن القرار محل التظلم صدر من مدير عام التعليم العام وهو غير مختص بصدور قرارات النقل، وبهذا يكون القرار محل التظلم صدر من غير ذى صفة وخاصة بعد إلغاء التفويضات للنواب ومدير المديريات بموجب قرار المحافظ رقم ٢٠١٩/٥٣٦٥ فضلا عن صدوره دون سبب يبرره من الواقع والقانون، وصدوره دون تحديد الوظيفة المنقولة إليها، وذلك بالمخالفة لما نص عليه القانون، وما استقر عليه القضاء من أنه يجب أن يكون القرار الصادر بالنقل متضمنا تحديد الوظيفة المنقول إليها والمدرجة بهيكل الوظائف المعتمدة لهذه الجهة، أساس ذلك أن قانون الخدمة المدنية قائم على أساس موضوعى فى الوظيفة جوهره الاعتداد باشتراطات شغل الوظيفة طبقا لبطاقة وصفها فإذا خالف قرار النقل تلك القاعدة الموضوعية ليصدر بنقل العامل دون تحديد الوظيفة المنقول إليها فإنه يقع باطلا لمخالفته القانون.

وتضمنت الرسالة: “يتضح مخالفة القرار للقانون وصدور القرار محل التظلم من غير ذى صفة مما يستوجب سحب القرار، لذلك نـرى قبول التظلم شكلا، وفى الموضوع سحب القرار المتظلم منه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهذا ما أقره المستشار القانونى لمحافظة القاهرة”.

واختتمت: أناشد رئيس مجلس الوزراء رفع الظلم عنى وعودتى لعملى بديوان مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لأن أمر نقلى خارج الديوان يسيء إلى سمعتى معنويًا واجتماعيًا ونفسيًا.

