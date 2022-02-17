الجبلاية ينتظر رد الفيفا على تأجيل اللقاء 24 ساعة لحسم عدد الجماهير

الخميس 17/فبراير/2022 - 02:11 ص

يستعد المنتخب الوطنى لمواجهة نظيره السنغالى فى مباراتى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، بعدما أسفرت قرعة الدور الفاصل فى التصفيات الأفريقية والتى أقيمت فى مدينة دوالا بالكاميرون، عن وقوع المنتخب الوطنى في مواجهة نظيره السنغالى.

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره السنغالى فى الذهاب يوم 25 مارس المقبل بالقاهرة، قبل أن يكون لقاء الإياب فى داكار يوم 28 من نفس الشهر.

وهذه المواعيد أرسلها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إلى اتحاد الكرة المصري خلال الأيام القليلة الماضية، لتحديد الموعد النهائي بمباراتي الفراعنة أمام السنغال.

وعلمت «البوابة» من مصدر باتحاد الكرة أن مسئولى الجبلاية أرسلوا إلي الفيفا طلبا بتأجيل مباراة العودة ٢٤ ساعة والمقرر إقامتها في السنغال يوم ٢٨ علي أن تكون يوم ٢٩، وذلك بعد طلب كيروش إراحة اللاعبين بوقت كاف بعد الانتهاء من مباراة الذهاب بالإضافة إلي الوقت في السفر إلي السنغال ثم العودة إلي التدريبات قبل مباراة العودة.

وذلك لتجنب الإصابات الخاصة بلاعبي الفراعنة الذين يؤدون مباريات قوية في البطولات القارية بشكل كبير وخاصة لاعبى الأهلي والزمالك وبيراميذ لمشاركتهم في دوري أبطال أفريقيا والكونفرالية الأفريقية.

وأضاف المصدر أن مسئولى الجبلاية ينتظرون رد الفيفا علي قرار تأجيل مباراة العودة ٢٤ ساعة، موكدًا أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي في حالة الموافقة من قبل الفيفا.

في سياق متصل تابع المصدر خلال تصريحاته الخاصة لـ«البوابة»، أن هناك اجتماعا خاصا خلال أيام بين وزير الداخلية ووزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة، وذلك لمناقشة خطة الدخول الجماهيري في مباراة الذهاب أمام السنغال، خاصة أن اتحاد الكرة قد طلب من مسئولى الجهات الأمنية بدخول عدد ٤٠ ألف مشجع إلي استاد القاهرة لمساندة منتخب مصر أمام السنغال، خاصة أن الجماهير هي الداعم الأساسي الأول لكرة القدم بشكل عام، بالإضافة إلي أن كيروش يريد أن يحقق فوزا كبيرًا في مباراة الذهاب بالقاهرة حتي يخوض مباراة العودة في السنغال دون أي ضغط لتجنب حدوث الأخطاء خاصة أن مباراة العودة ستكون في السنغال وسط جماهيرها وعلي أرضها.

وسيتواجد خلال هذا الاجتماع أيضًا مسئولو شركة تذكرتي لمناقشة كيفية طريقة الدخول إلي ملعب المباراة وأماكن التذاكر وأسعارها والتأمين الداخلي والخارجي للمباراة المرتقبة للفراعنة.

كما أضاف المصدر أنه سيتم مناقشة التأمين الخاصة بمحيط استاد القاهرة وداخل وخارج الاستاد من قبل الجهات الأمنية خلال هذا الاجتماع وذلك لأهمية المباراة التي ستجمع الفراعنة والأسود.

علي جانب اللاعبين تأكد غياب اللاعب أحمد حجازي مدافع الفراعنة، الذي تعرض للإصابة في مباراة الفراعنة والكاميرون ببطولة الأمم الأفريقية، وتواصل الجهاز الطبي للفراعنة مع اللاعب والجهاز الطبي لفريقه أنه يحتاج إلي العلاج لمدة تتراوح بين شهر حتي ٤٥ يوما لذلك لن يستطيع اللحاق بمعسكر مارس ليتواجد مع منتخب بلاده.

وطلب كيروش من جهازه المعاون بمتابعة كافة اللاعبين في مركز خط الدفاع وتقديم تقرير مفصل له فور وصوله إلي القاهرة للوصول إلى أفضل بديل لأحمد حجازي.