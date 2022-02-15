الاحصاء: 27,453 مليون مشتغل خلال الربع الرابع لعام 2021

الثلاثاء 15/فبراير/2022 - 01:00 م

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر - ديسمبر) لعام 2021، انه بلغ تقدير المشتغلين 27,453 مليون فرد بينما كان 27,169 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 1,0٪ وقد بلغ تقدير المشتغلين فى الحضر 11,778 مليون مشتغل بينما بلغ تقدير المشتغلين فى الريف 15,675 مليون مشتغل.

وأضاف الجهاز انه بلغ تقدير المشتغلين بأجــر نقدي 19,997 مليون مشتغل ( 17,007 مليون ذكور ، 2,990 مليون إناث) بنسبة 72,8٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كان 71,5 % في الربع السابق ،مقابل 70,5٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ تقدير المشتغلين أصحـــاب الأعمـــــال 1,070 مليون مشتغل ( 1,006 مليون مشتغل من الذكور ، 64 ألف مشتغلة من الإناث) بنسبة 3,9٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 3,8٪ في الربع السابق ،مقابل 7,2 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

كما بلغ تقدير المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5,127 مليون مشتغل ( 4,710 مليون مشتغل من الذكور ، 417 ألف مشتغلة من الإناث) ، بنسبة 18,7٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 19,4٪ في الربع السابق مقابل 16,5٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ تقدير المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1,259 مليون مشتغل (483 ألف مشتغل من الذكور ، 776 ألف مشتغلة من الإناث ) بنسبة 4,6 ٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 5,3٪ في الربع السابق مقابل 5,8 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

ونوه الجهاز إلى أنه بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 43,8 ٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالى، بينما كان 43,7 ٪ خلال الربع الثالث من عام2021 مقابل 43,5 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ معدل المساهمة ( الذكـور 69,8٪ مقابل 70,9٪ فى الربع السابق مقابل 69,6٪ في الربع المماثل من العام السابق ، الإنـــاث 15,9٪ بينما كان 15,4 % في الربع السابق مقابل 16,1 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق)

كما بلغ معـــدل المساهمـة ( في الحضر 43,1٪ ، فى الريف 44,4٪) بينما كان ( في الحضر 43,4٪، في الريف 43,9٪) في الربع السابق ، مقابل ( في الحضر 43,4 ٪ ، في الريف 43,6 ٪) في الربع المماثل من العام السابق، وسجلت الفئة العمرية ( 40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة فى النشـــاط الإقتصادى حيث بلغت 59,1٪



وأشار الجهاز الى ان أهم الأنشطة الإقتصادية التى تحول اليها أكبر عدد من المشتغلين، نشــاط النقل والتخزين (133) ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام2021 ، ونشاط التعليم (104) الف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2021 ،نشاط تجارة الجملة والتجزئة (90) ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2021 ،نشاط الصحه ( 71 ) ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام2021 ، ونشاط التشييد والبناء (50) ألف مشتغل خلال الرابع من عام 2021.

ولفت الجهاز الي انه حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5,152 مليون مشتغـــل ( 4,415 مليون من الذكور ، 737 ألف من الإناث) بنسبة 18,8٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الإقتصادية.

وبلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4,181 مليون مشتغل (3,528 مليون من الذكور ، 653 الف من الإناث ) بنسبة 15,2٪ من اجمالي المشتغلين .

كما بلغ عدد المشتغلين في التشيد والبناء 3,776 مليون مشتغل (3,754 مليون من الذكور ،22 ألف من الإناث ) بنسبة 13,8٪ من اجمالي المشتغلين.

وبلغ عدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية 3,363 مليون مشتغل ( 3,094 مليون من الذكور،269 ألف من الإناث) بنسبة 12,3٪ من إجمالي المشتغلين.

وبلـــغ عدد المشتغلين فى نشــاط النقل والتخزين 2,489 مليون مشتغل (2,466 مليون من الذكور ،23 الف من الإناث) بنسبة 9,1٪ من إجمالي المشتغلين.