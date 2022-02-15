وضع آليات لتنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لمواجهة انتشار الكلاب الضالة بأسوان

الثلاثاء 15/فبراير/2022 - 11:00 ص

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعا مع وفد مؤتمر تنمية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء المقرر برئاسة الدكتور محمد توفيق نائب رئيس الجمعية الخيرية لرعاية الدواب، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ .

وتناول الاجتماع الأسلوب الأفضل والإنسانى لمواجهة هذه الظاهرة سواء بالسيطرة على الكلاب الضالة غير المرخص لها داخل أماكن إيواء «الشلاتر» لاستقبالها وتوفير الرعاية البيطرية لها، وهو الذى يتوازى مع حملات التوعية والتعقيم والتطعيم، بالإضافة إلى متابعة أنواع الكلاب المرخص لها من مديرية الطب البيطرى بعد إلتزام أصحابها بتحصينها ضد السعار، وأن تكون مكممة ومربوطة بطوق للسيطرة عليها ، وخاصة أن المخالفين لذلك أو من يقوم بالعمل على زيادة شراسة هذه الكلاب يتعرض للحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.

ومن جانبه أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لمدير الطب البيطرى بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة أسوان لتحديد المواقع المناسبة لإقامة «الشلاتر»، بجانب وضع منظومة لتجميعها من الشوارع والمناطق التي تعانى من هذه الظاهرة التي تؤرق المواطنين وتسبب الذعر للأطفال، لافتا إلى أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم لمديرية الطب البيطرى للقضاء على هذه الظاهرة.

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