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الثلاثاء 15 فبراير 2022
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محافظات

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71%

جانب من اعتماد النتيجة
جانب من اعتماد النتيجة
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اعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، نتيجة الدور الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022، بنسبة نجاح 71%، بحضور الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 90 ألفا و844 طالبا وطالبة، حضر منهم 90 ألفا و234 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 63 ألفا و774 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 71%.

وأعرب المحافظ عن تقديره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موجها باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، مقدما التهنئة لأبنائه الطلاب من الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق.

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