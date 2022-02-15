كورونا في الإمارات.. تسجيل 1191 إصابة جديدة

الثلاثاء 15/فبراير/2022 - 03:46 ص

سجلت الإمارات 1191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 869.428 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2.287 وفاة، مشيرة إلى تعافي 2,713 مصاباً، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 803.597 حالة.