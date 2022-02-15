أمام العدالة.. “اللجان النوعية بحلوان” و"المتهمين بالتخابر مع داعش".. أبرز محاكمات اليوم

الثلاثاء 15/فبراير/2022 - 05:04 ص

تشهد ساحات القضاء اليوم الثلاثاء من المحاكمات المهمة التي شغلت الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية ولعل أبرز القضايا التي يتم نظرها اليوم محاكمة 22 متهمًا في "اللجان النوعية" بحلوان ومحاكمة 8 متهمين بالتخابر مع تنظيم داعش الإرهابي.

-محاكمة 8 متهمين بالتخابر مع تنظيم داعش الإرهابي

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع داعش".

وتضم القضية كلا من: معتز توفيق "أبو خالد الشامي"، أجنبي الجنسية، وعمرو يحيى "دودج"، مصري الجنسية، ومهدي صالح "أبو إيليا"، أجنبي الجنسية، وعلي بن يوسف ديزتوف، "أجنبي الجنسية"، وخضر دوجييف، "أجنبي الجنسية"، وآلاء إبراهيم هارون، "مصرية الجنسية"، ومحمد عبدالله باغي، "مصري الجنسية"، ومحمد أبو بكر السيد، "مصري الجنسية".

واتهمتهم النيابة العامة بأنه في خلال عام 2012 وحتى 14 أغسطس 2018 بداخل وخارج مصر قاما المتهمان الأول والثاني بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثالث ومجهولين هما الحركيان "محمد الرحال ويحيي الجسري" أعضاء جماعة داعش الإرهابية بالخارج، على تمويل أعضاء بالجماعة بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية بالبلاد هي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس، وبالأموال اللازمة لاستهدافها بعمليات إرهابية، وكلفوا المتهم الثاني القيادي بالجماعة بالداخل بالتواصل مع المتهم الأول لتلقي المعلومات والأموال والاتفاق على مخطط تنفيذ العمليات، فأرسل المتهم الثاني المتهمين الرابع والخامس لاستلام الأموال تمهيدا لتنفيذ مخطط الجماعة الإرهابية.

-محاكمة 22 متهمًا في "اللجان النوعية" بحلوان

تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 22 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا باللجان النوعية.

كانت النيابة العامة قد اتهمت 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والتي جاءت أحداثها على إٔثر فض اعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة، وقام المتهمون فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.

-محاكمة متهمي الانضمام لجماعة إرهابية

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت محاكمة متهمين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية .

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية في القضية برقم 2609 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عين شمس والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.

-استئناف المتهم بالاعتداء على سيدة الوراق

تنظر محكمة جنح مستأنف الوراق الاستئناف المقدم من المتهم بالاعتداء على سيدة الوراق علي الحكم الصادر ضد بالحبس 5 سنوات .

وكانت قد أمرت النيابة العامة بضبط المتهم في واقعة التعدي على سيدة ضربًا وتصويرها بالوراق حيث ورد بلاغ إلى النيابة العامة من سيدة تشكو زوج شقيقتها لتعديه عليها سبًّا وضربًا محدثًا إصابات بها، وتزامنًا مع ذلك، رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور للواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وسألت المجني عليها فشهدت أن مردَّ فعل المتهم هو خلافات أسرية بين المتهم وشقيقتها، وأنه إذ صادفها حال سيرها بالطريق قصد استعراض قوته من ارتكاب فعله، وقدمت وحدة تخزين حوت المقطع المذكور، كما أُرفق بالتحقيقات تقريرٌ طبي مُثبت لما لحق بها من إصابات.

وتوصلت تحريات الشرطة لصحة الواقعة، فكلفتها النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه فيما نُسب إليه، وأصدرت المحكمة ضده حكما بالسجن ٥ سنوات وتقدم المتهم باستئناف على الحكم الصادر.

-محاكمة طفل "ذا فويس كيدز" المعتدي على زميله بحلوان

تنظر محكمة جنايات الطفل، محاكمة الطفل معاذ في الواقعة الشهيرة إعلاميا بطفل "ذا فويس كيدز"، المعتدي على زميله بمفتاح سيارة وإصابته بالجمجمة بعد أن أجلت الجلسة الماضية لإتمام التصالح بين الطرفين.

وأحالت النيابة العامة المتهم لمحكمة جنايات الطفل، بعدما تسلمت تقرير الطب الشرعي في القضية رقم 1537 لسنة 2021 جنح الطفل، الشهيرة إعلاميًا بطفل "ذا فويس كيدز"، والمتهم فيها الطفل معاذ محمد، بالاعتداء بالضرب بمفتاح سيارة على صديقه الطفل "حسن شريف"، وإصابته في الجمجمة.

وكشف التقرير أن بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه، تبين أن إصابته الأصلية كانت ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم صلب راض أيا كان نوعه وهي جائزة الحدوث مثل الرواية الواردة بمذكرة النيابة العامة "الضرب باستخدام مفاتيح معدنية مثبتة بميدالية استقر منها جسم معدني مفتاح السيارة"، بفروة الرأس وتم رفعه وإزالته.

ولم تستقر حالة المذكور بعد، ولبيان عما إذا كان قد تخلف لديه من جراء إصابته عاهة مستديمة من عدمه نرى إعادة عرضه علينا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الكشف الطبي عليه على أن يكون مصحوبا بتقرير أشعة رنين مغناطيسي حديث على الدماغ، وكذا تقرير رسم مخ حديث.