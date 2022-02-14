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الإثنين 14 فبراير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. الرئيس في افتتاح "إيجبس 2022": أنفقنا 400 مليار دولار لتطوير البنية التحتية في 7 سنوات

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 15 فبراير 2022، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الحرب وشيكة.. المستشار الألماني أولاف شولتز يحذر من الغزو الروسي

مصر على الطريق الصحيح.. الرئيس في افتتاح "إيجبس 2022": أنفقنا 400 مليار دولار لتطوير البنية التحتية في 7 سنوات

السيسي يستقبل رئيسي شركتي "بي بي" و"أباتشي"

لفتى إنسانية.. السيسي يرحب بفتاة من ذوي الهمم في "إيجبس 2022"

قصة نجاح.. وزير البترول: "المعرض" أصبح قبلة وتريخا مهما على الأجندة الدولية للطاقة

الرئيس يدعو مراسل "CNN" للنزول للشارع والحديث مع المواطنين

فتحي باغاشا يتعهد بتشكيل حكومة ليبية شاملة

"أبوالغيط": التوافق السياسي الليبي الضمانة الحقيقة للحفاظ على استقرار البلاد

 

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جريدة البوابة السيسي معرض ايجيبس 2022 الحرب في اوكرانيا البوابة نيوز