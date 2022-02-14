اقرأ غدا في "البوابة".. الرئيس في افتتاح "إيجبس 2022": أنفقنا 400 مليار دولار لتطوير البنية التحتية في 7 سنوات

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 15 فبراير 2022، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
الحرب وشيكة.. المستشار الألماني أولاف شولتز يحذر من الغزو الروسي
مصر على الطريق الصحيح.. الرئيس في افتتاح "إيجبس 2022": أنفقنا 400 مليار دولار لتطوير البنية التحتية في 7 سنوات
السيسي يستقبل رئيسي شركتي "بي بي" و"أباتشي"
لفتى إنسانية.. السيسي يرحب بفتاة من ذوي الهمم في "إيجبس 2022"
قصة نجاح.. وزير البترول: "المعرض" أصبح قبلة وتريخا مهما على الأجندة الدولية للطاقة
الرئيس يدعو مراسل "CNN" للنزول للشارع والحديث مع المواطنين
فتحي باغاشا يتعهد بتشكيل حكومة ليبية شاملة
"أبوالغيط": التوافق السياسي الليبي الضمانة الحقيقة للحفاظ على استقرار البلاد