علاء فاروق: البنك المركزي يقود تجربة رائدة للتحول الرقمي في القطاع المصرفي

الإثنين 14/فبراير/2022 - 04:26 م

أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن مصر اتخذت خطوات كبيرة في سبيل بناء الدولة الرقمية وبناء اقتصاد رقمي قوي تماشيًا مع رؤية مصر 2030، ومتطلبات الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر، ساهم بالنصيب الأكبر في استراتيجية التحول الرقمي من خلال تهيئة البنية التحتية التكنولوجية لتلبية الطلب على خدمات التكنولوجيا المالية وزيادة الاستثمار في البنية التكنولوجية وميكنة المدفوعات، وتشجيع البنوك للتوسع في تحديث آلياتها وتطوير قنواتها بما يؤدي إلى دفع ودعم الاقتصاد الجديد، علاوة على تطوير البنية القانونية والتشريعية لتوفير الأساس التشريعي لتنظيم خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وتعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي، وفق أفضل المعايير الدولية لتعزيز الحوكمة والشفافية، وحماية حقوق العملاء وبما يساهم في الإرتقاء بأداء الجهاز المصرفي، وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية وقدرته على المنافسة.

الزراعي المصري ينفذ خطة لرقمنة خدماته المصرفية والتمويلية لتنمية القطاع الزراعي

واشار "فاروق"، إلى أن البنك الزراعي المصري بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني ذكي على الهواتف المحمولة لتمويل الأنشطة الصغيرة إلكترونيًا يتيح للعميل التقديم على القرض وتقديم مستنداته إلكترونيًا، ويحصل العميل على الموافقة في نفس اليوم، ويتم تحويل مبلغ القرض على بطاقة الخصم مسبوقة الدفع، وذلك ضمن خطة البنك لرقمنة كافة خدماته المصرفية والتمويلية من خلال إطلاق مجموعة من المنتجات الرقمية والتطبيقات الذكية التي تفي بإحتياجات العملاء وإيجاد قنوات دفع بديلة للتحول للمجتمع اللانقدي.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس البنك الزراعي المصري في أعمال المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي، الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في معرض "إكسبو 2020" في دبي، تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء في المنطقة العربية ونخبة من ممثلي المنظمات الدولية من الأمم المتحدة ومنتدى الاقتصاد العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وجامعة هارفرد الأمريكية ومنظمة الإسكوا، وذلك ضمن سلسلة المبادرات المعرفية المنبثقة عن "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي" التي تهدف لتطوير أسس الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية.

أدار الجلسة م. حازم حزة، الخبير بإدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وشارك فيها كل من د.خالد والي مدير ادارة تنمية الاتصالات والمعلومات، وم. هشام السلطان خبير الأمن السيبراني بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة العربية السعودية، وشريف خاطر خبير التجارة الالكترونية والعضو المنتدب لشركة محاصيل.

إطلاق مجموعة من المنتجات الرقمية والتطبيقات الذكية التي تفي باحتياجات العملاء وإيجاد قنوات دفع بديلة

وخلال الجلسة التي خصصت لمناقشة التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية استعرض رئيس البنك الزراعي المصري جهود الدولة المصرية لتنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي ودور البنك المركزي المصري في تهيئة البيئة المصرفية للتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتقليل تكلفة الخدمات الرقمية لتشجيع العملاء على التعامل مع الخدمات الرقمية بما يساهم في الإرتقاء بأداء الجهاز المصرفي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية وقدرته على المنافسة.

وأكد أن التحول الرقمي يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الشمول المالي ويساهم بشكل رئيسي في الوصول إلى الشرائح المجتمعية التي لا يوجد لها تعاملات بنكية وتواجه تحديات كبيرة للوصول إلى الأنظمة المصرفية التقليدية، مشيرًا إلى أنه يمكن معالجة هذه التحديات من خلال توفير حلول أكثر سهولة وسريعة وبأسعار مناسبة للجميع مما يعيد هيكلة قطاع الخدمات المالية والمصرفية من خلال الرقمنة والشمول المالي.

وأوضح رئيس البنك الزراعي المصري، أن هناك علاقة وثيقة بين التحول الرقمي والنمو الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتوفير وإتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد العمود الفقري للاقتصاد، وذلك من خلال تيسير الإجراءات وطرق الدفع الإلكتروني، وغيرها من التيسيرات التي تتيحها البنوك لتلك المشروعات.

كما استعرض فاروق، خطة البنك الزراعي المصري لتحديث البنية التحتية والتكنولوجية لمواكبة التقدم الذي تشهده تكنولوجيا التطبيقات المصرفية والتحول الرقمي في القطاع المصرفي، وجهود البنك لرقمنة كافة خدماته المصرفية والتمويلية كأحد أكبر المؤسسات المصرفية التنموية التي تساند جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يساهم في تيسير حصول العملاء على التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الإقتصادية خاصة في القطاع الزراعي بما يساهم في تسريع وتيرة العمل لمنح القروض الزراعية.

وأكد فاروق، أن البنك بدأ في تنفيذ عدد من مشروعات التحول الرقمي من بينها ان البنك الزراعي المصري هو أول بنك يتيح خدمة تقديم قروض الإنتاج الزراعي إلكترونيًا بشكل كامل من خلال المنصة الزراعية الرقمية "أجرى مصر" بالتعاون مع شركة e-aswaq، حيث يتيح البنك تمويل كافة المحاصيل الزراعية عبر المنصة، كما بدأ البنك بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I-Score" في استخدام تطبيق إلكتروني جديد للاستعلام الأئتماني "ACERS" للتقييم الإلكتروني الفوري للائتمان الزراعي وتقدير المخاطر، وبالتالي تسريع عمليات منح الائتمان كما يعتزم البنك إطلاق محفظة الزراعي على الهواتف المحمولة، لتكون أسهل وسيلة دفع إلكترونية تتيح للعميل تنفيذ معاملاته بسهولة وأمان.

وأشار إلى ان البنك يستهدف البنك التوسع في انشاء الفروع الإلكترونية بالتعاون مع شركة "e-finance" تتيح للعميل الاستفادة من الخدمات المصرفية والتمويلية والخدمات الرقمية الحكومية على مدار الساعة، إلى جانب التوسع في إصدار بطاقة المدفوعات الوطنية مسبوقة الدفع "ميزة" لغير أصحاب الحسابات وغير المتعاملين مع البنوك، حيث بلغ إجمالي ما تم إصداره حتى الأن نحو 3.2 مليون بطاقة بهدف تحقيق الشمول المالي واجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع الجهاز المصرفى وأهمها شرائح المرأة والشباب.

واختتم علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري: "نقوم بجهود كبيرة للتوعية والتثقيف المالي والرقمي للعملاء من خلال اللقاءات المباشرة والمؤتمرات التي يتم تنظيمها في القرى وأماكن التجمعات في الريف المصري؛ لتشجيع المزراعين وسكان الريف على التعامل مع الخدمات الرقمية، كما أن البنك يستهدف التوسع في إنشاء الفروع المتنقلة للوصول بالخدمات المصرفية والتمويلية لقطاع عريض من السكان في المناطق النائية والتي يصعب إنشاء فروع بها".