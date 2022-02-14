بالفيديو.. وزير البترول يشكر الرئيس السيسي على دعمه لمؤتمر "إيجبس 2022"

الإثنين 14/فبراير/2022 - 10:45 ص

وجه الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه لمعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، قائلًا: "تشريف سيادة الرئيس سبب في نجاح المؤتمر ويساهم في التوسع والنمو".

وأَضاف "الملا" في خلال كلمته بمؤتمر "إيجبس 2022" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن المعرض أصبح قبلة مهمة على الأجندة الدولية للطاقة، موضحًا أنه بفضل القيادة السياسية كتبت مصر حلقة جديدة من حلقات التاريخ وانطلقت المشروعات القومية في مجالات متعددة، وعلى رأسهم المشروع القومي لتنمية الريف "حياة كريمة"؛ إيذانا بانطلاق الجمهورية الجديدة.

وتابع أن المؤتمر أصبح نافذة لصناعة البترول في مصر وأفريقيا، وشرق المتوسط، ومنصة فعالة لاجتماع المسئولين بصناعة الغاز والنفط.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مركز المنارة الدولي للمؤتمرات مقر مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2022 ".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الاثنين، مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول " إيجبس 2022 " في دورته الخامسة والتي تقام خلال الفترة من 14 -16 فبراير الحالي تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط... ضمان إمدادات الطاقة"، وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء وقادة الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، حيث يعد أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.