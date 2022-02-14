كورونا في الإمارات.. تسجيل 1266 إصابة جديدة

الإثنين 14/فبراير/2022 - 05:41 ص

سجلت الإمارات 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وحالة وفاة واحدة, خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات, أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 868,237 إصابة, فيما بلغت حصيلة الوفيات 2,285 وفاة, مشيرةً إلى تعافي 2,513 مصاباً, ليصل إجمالي المتعافين إلى 800,884 حالة.