ads
الإثنين 14 فبراير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

بوابة العرب

كورونا في الإمارات.. تسجيل 1266 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجلت الإمارات 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وحالة وفاة واحدة, خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات, أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 868,237 إصابة, فيما بلغت حصيلة الوفيات 2,285 وفاة, مشيرةً إلى تعافي 2,513 مصاباً, ليصل إجمالي المتعافين إلى 800,884 حالة.

ads
كورونا الامارات إصابات ‏ وفيات