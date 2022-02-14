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الإثنين 14 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 14 فبراير 2022

النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية
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شهدت الساحة الاقتصادية خلال الساعات القليلة الماضية في الفترة المسائية، من اليوم الأحد 13 فبراير 2022، عددًا من الأحداث المهمة أبرزها:

12 مليار كيس بلاستيك أحادي الاستخدام يستهلكه المصريون سنويا

https://www.albawabhnews.com/4523295

وزيرة التخطيط: مصر أول دولة تطلق تقريرا حول "تمويل التنمية المستدامة"

https://www.albawabhnews.com/4523414

"المصرية للاتصالات" تبحث مع "أو تي إي جلوب" اليونانية سبل التعاون المشترك

https://www.albawabhnews.com/4523384

خلال 2021.. زراعة 170 ألف شجرة في دبي

https://www.albawabhnews.com/4523373

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات خلال أسبوع

https://www.albawabhnews.com/4523334

جناح مخصص لمصر في معرض جلفود لتوريد الأغذية بدبي

https://www.albawabhnews.com/4523343

13 مليار عبوة حجم استهلاك مصر من الزجاجات البلاستيك سنويا

https://www.albawabhnews.com/4523347

التموين: بدء التداول في البورصة السلعية المصرية بالتزامن مع موسم القمح المقبل

https://www.albawabhnews.com/4523333

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