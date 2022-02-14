اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 14 فبراير 2022

شهدت الساحة الاقتصادية خلال الساعات القليلة الماضية في الفترة المسائية، من اليوم الأحد 13 فبراير 2022، عددًا من الأحداث المهمة أبرزها:
12 مليار كيس بلاستيك أحادي الاستخدام يستهلكه المصريون سنويا
https://www.albawabhnews.com/4523295
وزيرة التخطيط: مصر أول دولة تطلق تقريرا حول "تمويل التنمية المستدامة"
https://www.albawabhnews.com/4523414
"المصرية للاتصالات" تبحث مع "أو تي إي جلوب" اليونانية سبل التعاون المشترك
https://www.albawabhnews.com/4523384
خلال 2021.. زراعة 170 ألف شجرة في دبي
https://www.albawabhnews.com/4523373
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات خلال أسبوع
https://www.albawabhnews.com/4523334
جناح مخصص لمصر في معرض جلفود لتوريد الأغذية بدبي
https://www.albawabhnews.com/4523343
13 مليار عبوة حجم استهلاك مصر من الزجاجات البلاستيك سنويا
https://www.albawabhnews.com/4523347