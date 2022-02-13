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الأحد 13 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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المعلا بن أحمد: الاستثمار الرياضي مستقبل الأندية العربية

البوابة نيوز
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أكد رجل الأعمال الإماراتي المعلا بن أحمد المعلا أن الكرة العربية لم تستفد بعد من الاستثمار الرياضي بالشكل الأمثل كما هو الحال في باقي دول العالم، مشيرًا إلى أن الشعبية التي يتمتع بها مجال الرياضة وخاصة كرة القدم لا بد أن يتم الاستفادة منه.

وأضاف أن كرة القدم تجذب الجماهير بالملايين، وأن الأندية يجب الاتجاه للاستثمار الرياضي لتعظيم مواردها لتستطيع الوفاء بإلتزاماتها وتطوير بنيتها التحتية ومن ثم تقديم مستوى أفضل يدر عليها مكاسب مالية.

وقال إن فكرة الرعاية داخل الأندية مازال في مرحلة أولية، ولا يتم التعامل معه بالاحترافية اللازمة، مشددًا على أن المرونة والتطلع للمستقبل هما السبيلان الوحيدان للوصول إلى الاحترافية التي تؤدي بها أندية أوروبا في هذا المجال الحيوي.

وبعيدًا عن الاستثمار الرياضي قال المعلا إنه اتجه لمجال العملات الرقمية نظرا لبحثه المستمر عن أحدث الابتكارات القيمة، مما أدى إلى اهتمامه بالتكنولوجيا وتأسيس العديد من الشركات التكنولوجية، وجاء ذلك قبل سنوات، إذ استثمر في دبي، في مجال التشفير منذ عام 2016، ويقول: "أوفر التمويل الأولي ودعم مجموعة متنوعة من أفضل مشاريع التشفير".

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الكرة العربية الاستثمار الرياضي كرة القدم الرعاية أوروبا