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الأحد 13 فبراير 2022
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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الأسبوع ٢٥ الدوري الإنجليزي

ليفربول وبيرنلي
ليفربول وبيرنلي
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة ليفربول بمشاركة النجم المصري محمد صلاح ضد بيرنلي ضمن منافسات الأسبوع ٢٥ للدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد ٥١ نقطة ومباراة أقل من المتصدر مانشستر سيتي برصيد ٦٣ نقطة.

موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي 

تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ويسعى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول للفوز على بيرنلي من أجل مطاردة مانشستر سيتي على صدارة الترتيب وتضييق الفارق بينما على المستوى الفردي يسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر لرفع رصيد أهدافه والابتعاد بصدارة الهدافين والذي يتصدرها ب ١٦ هدف ويأتي خلفه زميله في ليفربول دييجو جوتا برصيد ١٢ هدف.

ويعتمد تشكيل ليفربول على تشكيلته الرئيسية في مباراة اليوم حيث يعتمد على اليسون بيكر في حراسة المرمى وخط دفاع مكون من فان دايك وهندرسون وارنولد وفابينيو وفي الوسط الكانترا وكيتا وشامبرلين وفي الهجوم محمد صلاح وساديو ماني ودييجو جوتا. 

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي 

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