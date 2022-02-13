فاطمة بن سعيدان: لم أرفض المشاركة في أي عمل قصير

الأحد 13/فبراير/2022 - 02:53 م

أكدت الفنانة و المخرجة التونسية فاطمة بن سعيدان خلال ندوة تكريمها المقامة حاليا بمسرح سيد درويش علي هامش فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الأسكندرية للفيلم القصير، أن الفيلم القصير مهم جداً في الصناعة لأنه بمثابة جرعة مكثفة تركز على الفكرة وتقدمها بشكل أدق، مؤكدة أنها سعيدة بالمشاركة في الأفلام القصيرة ولا ترفض المشاركة في أي عمل قصير مع مخرجين جدد، كما أوضحت أنها ليس لديها مشكلة في مساحة الدور ولكن ما يهمها في أي عمل تقدمه هو الدور نفسه، وتعمل على كل شخصية بشكل إحترافي، حيث رفضت عدد من الأدوار التي لم تشعر بأهميتها.

و أضافت: أنا لم أشارك في أي عمل تليفزيوني طوال مشواري الفني سوى العام الماضي فقط، لأني لم أجد الشخصية التي ترضى طموحي لتقديمها للجمهور، مؤكدة أنها تتعايش مع الشخصية وتنغمس فيها وتركز على التفاصيل لتخرج الشخصية على أكمل وجه.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري، ويشمل خمس مسابقات وهي مسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية، مسابقة الأفلام الروائية الدولية، مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، مسابقة الأفلام العربية، ومسابقة أفلام الطلبة، كما يشمل المهرجان عدة ورش وندوات خاصة بصناعة السينما.

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية.