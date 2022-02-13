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الأحد 13 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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محافظات

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بني سويف 2022 الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
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نقدم لكم في موقع " البوابة نيوز"، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الأول 2022 بعد اعتماد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف صباح اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة بنجاح 73.91 % لطلبة النظامي و51.39% للمنازل بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة المواد الدراسية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

زاد البحث علي مؤشرات جوجل خلال الساعات الماضية لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة بني سويف الترم الأول، بعد الإنتهاء من أداء الطلاب امتحانات نصف العام في مرحلة إتمام التعليم الأساسي " الشهادة الإعدادية "، خلال الأسبوع قبل الماضي.

نتيجة 3 إعدادي محافظة بني سويف الترم الأول

وقال محافظ بني سويف خلال بيان صحفي له، إنه تقدم للامتحان 61 ألف 536 للنظامي حضر منهم 61ألف و 91 طالباً للنظامي ، وتقدم لامتحان المنازل 962 حضر منهم 899  طالباً ، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية المهنية 74.12% ، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 72.72% ، بينما وصلت نسبة النجاح إلى 100% لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع.

رابط الإستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الأول

ونقدم لكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة بني سويف من خلال الدخول علي الرابط التالي وإتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول علي البوابة الإلكترونية محافظة بني سويف من ( هنا ).
  2. اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية.
  3. ثم إدخال رقم الجلوس للطالب أو الطالبة.
  4. ثم النقر علي كلمة استعلام.
  5. ستظهر النتائج أمامك ودرجاتك في امتحان نصف العام.

  

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الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الاعدادية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الصف الثالث الاعدادي