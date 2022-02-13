بيراميدز يبدع ويفوز بدرع بطولة الصيد للبراعم والناشئين

الأحد 13/فبراير/2022 - 02:04 م

توج نادي بيراميدز بالدرع العام لبطولة نادي الصيد لبراعم وناشئي كرة القدم في مختلف الأندية المصرية، بمشاركة عدد كبير من الأندية في مختلف الأعمار والمراحل السنية، وتسلم الكابتن معتصم سالم، مساعد المدير الرياضي والمشرف العام على قطاع الناشئين والبراعم، درع البطولة في حفل الختام الذي جرت فعالياته بنادي الصيد المصري بالدقي.

ونجح بيراميدز في الفوز بالمركز الأول في فئتين من أصل ٤ فئات شارك بها النادي في الدورة، بجانب المركز الثاني في فئة عمرية ثالثة لينجح النادي في التتويج باللقب العام للدورة بعد تفوقه على جميع المنافسين.

وفاز فريق ٢٠١١ بنادي بيراميدز على نظيره نادي إنبي، في النهائي وتوج باللقب، بقيادة المدير الفني توفيق عيد والمدرب العام أحمد شريف، وعلي محسن مدرب حراس المرمى.

وفاز فريق ٢٠١٢ على نظيره النادي الأهلي في المباراة النهائية وتوج باللقب، بقيادة محمد صلاح المدير الفني، والسيد السعدوني المدرب العام، والكابتن عبدالمجيد مدرب حراس المرمى.

ووصل فريق ٢٠٠٩ إلى المباراة النهائية، وخسر بركلات الترجيح أمام حرس الحدود ليحصد المركز الثاني.

وشارك نادي بيراميدز في الدورة بأربعة فرق في ٤ فئات من أصل ٥ فئات ضمتها الدورة، ورغم ذلك حقق النادي الدرع العام بمجموع النقاط كونه الأكثر وصولا للمباريات النهائية.

وتوج حارس مرمى فريق بيراميدز مواليد ٢٠١١ رشاد عصام بلقب أحسن حارس مرمى في البطولة، وأفضل حارس مرمى في مواليد ٢٠١٢ آدم أشرف، ويونس محمد هداف مواليد ٢٠٠٩ بلقب هداف البطولة، وأفضل لاعب في البطولة مواليد ٢٠٠٩ زياد سعودي، وأحسن لاعب ٢٠١٢ مروان معتصم.

ويسير قطاع الناشئين والبراعم بنادي بيراميدز بصورة طيبة للغاية في الفترة الأخيرة في ظل رؤية الإدارة والمهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لذلك القطاع على أنه الممول الرئيسي للفريق الأول بأفضل المواهب، حيث يلقى القطاع دعما غير محدود من الإدارة، مع وجود التنسيق الكامل بين الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي للنادي، والكابتن معتصم سالم رئيس قطاع الناشئين، ومجهودات الثنائي الكابتن احمد فهيم مدير فنى قطاع البراعم، والكابتن محمود بدوي مشرف فنى قطاع البراعم.