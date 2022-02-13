مؤسس مدرسة نجيب محفوظ في ميلانو: ندرس 4 لغات ونحدث تقارب بين مناهج مصر وإيطاليا

الأحد 13/فبراير/2022 - 11:35 ص

قال محمود عثمان، مؤسس مدرسة نجيب محفوظ في ميلانو، إن المدرسة تلتزم بمناهج التعليم المصرية، لكن اجتمع الخبراء المصريين مع الإيطاليين في المدرسة منذ بداية إنشائها وتم تقريب المناهج الإيطالية لتتناسب مع نظيرتها المصرية، موضحًا: "على سبيل المثال، يتم تدريس مادة الرياضيات في المناهج الإيطالية بأكثر من كتاب في نفس السنة الدراسية، وبالتالي فإن المدرسة تختار الكتاب والمنهج الذي يتقارب مع المنهج المصري ولا يتعارض معها".

وأضاف عثمان خلال لقاء عبر تطبيق زووم ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، بالقناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: "في مدرستنا، ندرس الدراسات الاجتماعية والدين الإسلامي والدين المسيحي، لكن العلوم والمواد المتشابهة حرصنا على إحداث تقارب مع الجانب الإيطالي مثلا لرياضيات والعلوم".

وتابع مؤسس مدرسة نجيب محفوظ في ميلانو: "ندرس في مدرستنا 4 لغات وهي العربية والإيطالية والفرنسية والإنجليزية، وبالتالي فإن الضيوف الإيطاليين يقولون إنهم افتقدوا إلى هذه الميزة عندما كانوا في مرحلة الطفولة، فهذه المدرسة غنية بالثقافات واللغات".