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الأحد 13 فبراير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في تونس.. تسجيل 3328 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 3328 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و16 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 961 ألفا و 877 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 26 ألفا و 27 حالة.

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