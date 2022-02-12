غدًا.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لعلاج الأورام بالصعيد

السبت 12/فبراير/2022 - 06:44 م

أعلنت كلية الطب بجامعة أسيوط، عن عقد مؤتمرها السنوي الدولي لقسم علاج الأورام، هذا العام على جزئين، الأول يعقد يومي 14 - 13 فبراير الجاري بمقر بجامعة أسيوط تحت عنون «نحو تقديم خدمة طبية أفضل لمرضي أورام الصعيد»، وذلك بالتعاون مع كلية الصيدلة وكلية التمريض.

ويشارك في المؤتمر جميع الأطباء من الأقسام الإكلينيكية من خلال جلسات علمية على مدى اليومين، وكذلك كلية الصيدلة، والصيدلة الاكلينيكية، والتمريض، بهدف دراسة كيفية الوصول لتقديم خدمة متميزة لمرضي الأورام في صعيد مصر.

وقال الدكتور سمير شحاتة أستاذ علاج الأورام والطب النووي بجامعة أسيوط، ورئيس المؤتمر الدولي لعلاج الأورام والطب النووي، إن الجزء الثاني سيقام في الأقصر في الفترة من 23 - 25 فبراير الجاري، بمشاركة جميع الجامعات المصرية ومراكز الأورام ومستشفيات الشرطة والجيش، وبالتعاون أيضا مع جمعية قصر العيني للأورام، وجمعية سرطان الكبد المصرية، والجمعية المصرية للسرطان، والجمعية العربية لمكافحة السرطان، والجمعية الأوربية لأبحاث السرطان، والجمعية الأوربية للسرطان، والمعهد القومي للأورام.

وأضاف، أستاذ علاج الأورام والطب النووي بجامعة أسيوط، أن المؤتمر سيشارك فيه أيضا استشاريين من كل من دول الأردن والسودان والسعودية ولبنان والأمارات وكذلك انجلترا وألمانيا والهند والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الدكتور سمير شحاتة رئيس المؤتمر الدولي لقسم علاج الأورام والطب النووي، إلى أن المؤتمر هذا العام يحمل رسالة إيجابية لمرضى الأورام تبعث الأمل والطمأنينة في تطور أساليب العلاج وقدرتها على تحقيق نسب أعلى في شفاء المرضى، كما أنه سيشهد حضور نخبة من رواد العمل الطبي وأساتذة الأورام من الجامعات والمعاهد المتخصصة.