بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في دوري أبطال أفريقيا

السبت 12/فبراير/2022 - 04:12 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الزمالك ضد بترو أتلتيكو ضمن أولى جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانب الزمالك وبترو أتلتيكو الوداد المغربي وساجاردا.

موعد مباراة الزمالك ضد بترو أتلتيكو في دوري أبطال أفريقيا

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويسعى كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك للفوز على بترو أتلتيكو في إفتتاح مباريات الفريق الأبيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعتمد الزمالك في تشكيل مباراة اليوم ضد بترو أتلتيكو في حراسة المرمى: محمد أبو جبل وخط الدفاع: المفاضلة بين (محمد عبد الشافي وأحمد فتوح) - محمود الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي وفي خط الوسط: إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي وخط الهجوم: سيف الدين الجزيري

مشاهدة بث مباشر لمباراة الزمالك ضد بترو أتلتيكو في دوري أبطال أفريقيا