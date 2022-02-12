بيراميدز يفوز بدرع بطولة الصيد للبراعم والناشئين للأندية المصرية

السبت 12/فبراير/2022 - 02:27 م

توج نادي بيراميدز بالدرع العام لبطولة نادي الصيد لبراعم وناشئي كرة القدم في مختلف الأندية المصرية، بمشاركة عدد كبير من الأندية في مختلف الأعمار والمراحل السنية، وتسلم الكابتن معتصم سالم درع البطولة في حفل الختام الذي جرت فعالياته بنادي الصيد المصري بالدقي.

ونجح بيراميدز في الفوز بالمركز الأول في فئتين من أصل ٤ فئات شارك بهم النادي في الدورة، بجانب المركز الثاني في فئة عمرية ثالثة لينجح النادي في التتويج باللقب العام للدورة بعد تفوقه على جميع المنافسين.

وفاز فريق ٢٠١١ بنادي بيراميدز على نظيره نادي انبي، في النهائي وتوج باللقب، بقيادة المدير الفني توفيق عيد والمدرب العام أحمد شريف، وعلي محسن مدرب حراس المرمى.

وفاز فريق ٢٠١٢ على نظيره النادي الأهلي في المباراة النهائية وتوج باللقب، بقيادة محمد صلاح المدير الفني، والسيد السعدوني المدرب العام، والكابتن عبد المجيد مدرب حراس المرمى.

ووصل فريق ٢٠٠٩ إلى المباراة النهائية، وخسر بركلات الترجيح أمام حرس الحدود ليحصد المركز الثاني.

وشارك بيراميدز في الدورة بأربعة فرق في ٤ فئات من أصل ٥ فئات ضمتها الدورة، ورغم ذلك حقق النادي الدرع العام بمجموع النقاط كونه الأكثر وصولا للمباريات النهائية.

وتوج حارس مرمى فريق بيراميدز مواليد ٢٠١١ رشاد عصام بلقب أحسن حارس مرمى في البطولة، وأفضل حارس مرمى في مواليد ٢٠١٢ آدم أشرف، ويونس محمد هداف مواليد ٢٠٠٩ بلقب هداف البطولة، وأفضل لاعب في البطولة مواليد ٢٠٠٩ زياد سعودي، وأحسن لاعب ٢٠١٢ مروان معتصم.



ويسير قطاع الناشئين والبراعم بنادي بيراميدز بصورة طيبة في الفترة الأخيرة في ظل رؤية الإدارة والمهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لذلك القطاع على أنه الممول الرئيسي للفريق الأول بأفضل المواهب، حيث يلقى القطاع دعما غير محدود من الإدارة، مع وجود التنسيق الكامل بين الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي للنادي، والكابتن معتصم سالم رئيس قطاع الناشئين.