بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السعودي لتحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية

السبت 12/فبراير/2022 - 01:14 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الهلال السعودي بكأس العالم للأندية لتحديد المركزين الثالث والرابع بعد خسارة الأهلي مباراة قبل النهائي بهدفين دون رد بينما خسر الهلال السعودي بصعوبه أمام تشيلسي بطل أوروبا بهدف وحيد.

موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ويسعى موسيماني المدير الفني للأهلي تكرار إنجاز الفريق الأحمر والفوز على الهلال السعودي لتحقيق المركز الثالث في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة رغم صعوبة المباراة نظرا لقوة الهلال السعودي والتي ظهرت أمام بطل أوروبا وكذلك فقدان عدد من اللاعبين الدوليين بسبب الإصابة مع المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية أو بسبب الإجهاد البدني.

ويعتمد تشكيل الأهلي ضد الهلال السعودي في مباراة اليوم على حارس المرمى علي لطفي وخط الدفاع: على معلول ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني وفي خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وفي خط الهجوم: أحمد عبدالقادر وحسين الشحات ومحمد شريف.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية